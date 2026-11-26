Новость по теме На умные остановки за всё время Оренбург мог потратить от 300 до 500 млн В Оренбурге объявили три закупки на поставку семян сосны обыкновенной для городского озеленения. Общая сумма контрактов может превысить 2,7 млн рублей.

Один из лотов оценён в 1 950 000 рублей. Ещё два контракта планируют заключить на суммы 390 000 и 406 510 рублей.