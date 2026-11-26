В Оренбурге участок земли в Центральном районе, частично расположенный в границах береговой линии и полосы реки Урал, вернули в общественное пользование.

Приговор есть, реки — нет. Урал погибает, несмотря на миллионы и программы? Подробнее Как сообщили в прокуратуре Оренбургской области, житель города приобрел земельный участок в пределах садового товарищества. При этом часть территории оказалась в границах водного объекта.

Проверка также показала, что по границам участка было установлено ограждение. Оно ограничивало доступ граждан к воде.