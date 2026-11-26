В Оренбургской области упростили получение бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции и их семей. Теперь данные можно считывать сотруднику Госюрбюро через приложение «Госскан». Это позволяет ускорить оформление обращения и сократить время на получение консультации.

Сервис доступен в Оренбурге, Орске и Бузулуке. В этих городах жители могут обратиться за бесплатной юридической помощью в подразделения Госюрбюро.

В Оренбурге прием ведется по адресу: улица Салмышская, 19/3, кабинет 117. Телефоны для справок: 8 (3532) 44-07-90, 44-07-91.