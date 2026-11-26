Бывший депутат Оренбургского горсовета Игорь Абдульманов, взятый под стражу в начале октября, ушёл в зону специальной военной операции. Об этом сообщают «Вести Оренбуржья» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, Абдульманова задержали после федерального розыска. По версии прокуратуры, ему инкриминируют восемь эпизодов мошенничества в составе организованной группы в особо крупном размере. Следствие полагает, что с октября 2003 по сентябрь 2020 года он, возглавляя МУП «Комбинат бытовых услуг», вместе с соучастниками незаконно отчуждал имущество предприятия и похищал бюджетные средства при исполнении муниципальных контрактов. Кроме того, по данным следствия, он брал с горожан деньги за право выбора мест захоронений на кладбище «Степной» — от 40 до 300 тысяч рублей, хотя по закону земля предоставляется бесплатно. Общий ущерб превысил 10 млн рублей.

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга конфисковал имущество Абдульманова: дом в Ростошах, квартиру в Москве, несколько земельных участков, премиальные автомобили (Mercedes AMG G63, Range Rover, BMW), мотоциклы Harley Davidson и доли в трёх коммерческих организациях.

Сам по себе факт участия в СВО не прекращает уголовное преследование. Как участник спецоперации, Абдульманов получает право на бесплатную юридическую помощь, но его дело продолжает расследоваться.