В Октябрьский районный суд Орска поступил иск в защиту неопределённого круга лиц — к администрации города и Управлению ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта. Речь идёт о безопасности гидротехнических сооружений.
В Орске эксплуатируются две дамбы, защищающие город от затопления в весенние половодья. Их общая длина — более 24 км. Собственник сооружений — администрация Орска, эксплуатирующая организация — УЖКДХТ.
Проверка выявила нарушения требований безопасности гидротехнических сооружений. Эксплуатирующей организации выдали предписания, но часть нарушений до сих пор не устранена. Истец считает: бездействие ответчиков создаёт риск аварийной ситуации, которая может угрожать жизни и здоровью людей и их имуществу. Суд просят обязать администрацию и УЖКДХТ устранить все нарушения до 1 апреля 2027 года. Иск принят к производству, заседание назначено на 16 декабря 2026 года.