В Октябрьский районный суд Орска поступил иск в защиту неопределённого круга лиц — к администрации города и Управлению ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта. Речь идёт о безопасности гидротехнических сооружений. В Орске до сих пор не разработали проект ремонта дамбы Подробнее

В Орске эксплуатируются две дамбы, защищающие город от затопления в весенние половодья. Их общая длина — более 24 км. Собственник сооружений — администрация Орска, эксплуатирующая организация — УЖКДХТ.