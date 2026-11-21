Жители Оренбургской области теперь могут оформить компенсацию за проезд детей из многодетных семей через портал «Госуслуги». Для подачи заявления больше не требуется лично обращаться в ведомства.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на портале и перейти на страницу соответствующего сервиса. Заявление можно подать как на себя, так и на другого человека.

При оформлении необходимо проверить предзаполненные сведения, указать банковские реквизиты для перечисления выплаты и загрузить подтверждающие документы в электронном виде. После отправки обращения оно поступает на рассмотрение в ведомство.

В региональном министерстве цифрового развития сообщили, что срок оказания услуги составляет пять рабочих дней. Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете на портале, а деньги перечисляются напрямую на указанный банковский счет.

Перевод компенсации в электронный формат стал очередным этапом цифровизации социальных услуг в Оренбургской области. Ранее для оформления этой выплаты родителям и опекунам приходилось посещать профильные учреждения лично.