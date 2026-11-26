В Оренбургской области дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Об этом сообщили в Уралуправтодоре.

Специализированная техника расчищает проезжую часть и обрабатывает дороги противогололедными материалами.

На региональные трассы выведено 122 единицы техники.

Для обработки дорожного полотна уже использовано 398 тонн противогололедных материалов.

Водителей просят учитывать погодные условия и быть внимательнее на дорогах.