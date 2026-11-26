В Бузулукском районе после капитального ремонта открыли мост через реку Боровку.

Сооружение было серьезно повреждено во время паводка 2024 года и потребовало восстановления. Капремонт начался этой весной, спустя два года после того, как был разрушен, по решению губернатора Евгения Солнцева. Работы проводились за счет выделенных федеральных средств.