Госинспекторы национального парка «Бузулукский бор» обнаружили в лесу настоящую бобровую мастерскую — свежий срез, щепки, всё как положено. Похоже, хозяин только что отлучился и явно собирался вернуться.

Самое интересное — зачем бобр грызёт деревья. Оказывается, не только от голода и не только ради строительства плотин. Зубы у бобра растут постоянно — примерно на полсантиметра в месяц. Если их не стачивать, они перестанут помещаться во рту. Так что грызть для бобра — обязательная процедура, как для нас поход к стоматологу. Приходится работать челюстями постоянно.