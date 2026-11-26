В Оренбуржье стартовала Декада приёмов граждан к 25-летию «Единой России». В Штабе общественной поддержки партии с 25 ноября по 4 декабря проходят приёмы граждан по вопросам ЖКХ, здравоохранения, образования, трудоустройства, защиты прав предпринимателей, защиты прав детей. Каждый из дней Декады – тематический.

К заместителю министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александру Гоношилкину обратились семеро заявителей. Жительница Оренбурга пожаловалась на управляющую компанию по поводу отсутствия уборки надлежащего качества в подъездах и прилегающей территории. Другая заявительница обратилась по вопросу обслуживания системы газоснабжения её частного дома. Ещё двое оренбуржцев выразили недовольство соседями, которые не соблюдают санитарные нормы. Все обращения будут проработаны со специалистами министерства и подведомственных организаций, а ответы направлены жителям.

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции по Оренбургской области Александр Воробьёв принял троих оренбуржцев. Собственница квартиры в многоквартирном доме обеспокоена тем, что управляющая организация отказывается продлевать договор обслуживания. Александр Александрович разъяснил права собственников помещений и порядок действий в сложившейся ситуации. Среди других тем – ремонт крышной котельной, работа товарищества собственников жилья, а также аварийное состояние стояка общедомовой системы водоотведения в многоквартирном доме. По обращению о проблеме с системой водоотведения специалист инспекции проведёт проверку. При выявлении нарушений управляющей организации выдадут предписание об их устранении, исполнить которое она обязана в установленные сроки.

В течение Декады также проходят приёмы граждан депутатами фракций «Единая Россия» в Оренбургском городском Совете и Законодательном Собрании области.

Адрес Штаба общественной поддержки партии: Оренбург, ул. Цвиллинга, 1. Записаться на приём можно по телефону: 8 (3532) 44-45-85.