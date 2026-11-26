С наступлением отопительного сезона вопросы безопасного использования газа приобретают особую актуальность. Нарушение правил, допущенных при использовании отопительного газового оборудования могут привести к возникновению несчастных случаев.

АО «Газпром газораспределение Оренбург» напоминает жителям региона о простых, но жизненно важных правилах, соблюдение которых поможет обезопасить себя и своих близких.

При использовании газового оборудования необходимо:

регулярно проветривать помещения;

следить за наличием тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

перекрывать подачу газа при длительном отсутствии в квартире или жилом доме;

обеспечивать проведение технического обслуживания газового оборудования не реже 1 раза в год.

ПОМНИТЕ! Своевременное техническое обслуживание – важное условие безопасной эксплуатации газового оборудования. Обеспечивайте доступ специалистов газораспределительной организации для проведения необходимых работ. Доверяйте техническое обслуживание и ремонт только квалифицированным специалистам.

Категорически запрещается:

использовать газовую плиту для обогрева помещения;

сушить белье над газовой плитой или на газопроводе;

оставлять работающую газовую плиту без присмотра;

пользоваться неисправным газовым оборудованием;

использовать для сна и отдыха помещения с установленным газовым оборудованием;

включать принудительную вытяжку при работе газовых котлов и колонок – это может нарушить тягу и привести к попаданию угарного газа в помещение.

Что делать, если почувствовали запах газа?

При появлении запаха газа в жилом доме, квартире или подъезде действовать нужно незамедлительно:

прекратите использование газовых приборов;

перекройте газовые краны, если этом можно сделать безопасно;

откройте окна для проветривания помещения;

покиньте загазованное помещение и предупредите окружающих об опасности.

Важно! Категорически запрещается зажигать огонь, курить, включать и выключать освещение и электроприборы, пользоваться дверным электрозвонком. Любая искра может стать причиной пожара!

Находясь вне загазованного помещения незамедлительно сообщите о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.