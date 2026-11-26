С наступлением отопительного сезона вопросы безопасного использования газа приобретают особую актуальность. Нарушение правил, допущенных при использовании отопительного газового оборудования могут привести к возникновению несчастных случаев.
АО «Газпром газораспределение Оренбург» напоминает жителям региона о простых, но жизненно важных правилах, соблюдение которых поможет обезопасить себя и своих близких.
При использовании газового оборудования необходимо:
- регулярно проветривать помещения;
- следить за наличием тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- перекрывать подачу газа при длительном отсутствии в квартире или жилом доме;
- обеспечивать проведение технического обслуживания газового оборудования не реже 1 раза в год.
ПОМНИТЕ! Своевременное техническое обслуживание – важное условие безопасной эксплуатации газового оборудования. Обеспечивайте доступ специалистов газораспределительной организации для проведения необходимых работ. Доверяйте техническое обслуживание и ремонт только квалифицированным специалистам.
Категорически запрещается:
- использовать газовую плиту для обогрева помещения;
- сушить белье над газовой плитой или на газопроводе;
- оставлять работающую газовую плиту без присмотра;
- пользоваться неисправным газовым оборудованием;
- использовать для сна и отдыха помещения с установленным газовым оборудованием;
- включать принудительную вытяжку при работе газовых котлов и колонок – это может нарушить тягу и привести к попаданию угарного газа в помещение.
Что делать, если почувствовали запах газа?
При появлении запаха газа в жилом доме, квартире или подъезде действовать нужно незамедлительно:
- прекратите использование газовых приборов;
- перекройте газовые краны, если этом можно сделать безопасно;
- откройте окна для проветривания помещения;
- покиньте загазованное помещение и предупредите окружающих об опасности.
Важно! Категорически запрещается зажигать огонь, курить, включать и выключать освещение и электроприборы, пользоваться дверным электрозвонком. Любая искра может стать причиной пожара!
Находясь вне загазованного помещения незамедлительно сообщите о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.