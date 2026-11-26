В Саракташском районе сотрудники полиции остановили служебный автомобиль с подозреваемой 4 дня назад на участке автодороги «Каменноозерное — Медногорск».

Взятки от «чёрного лесоруба»: руководителя лесничества судят в Бугуруслане Подробнее В ходе разбирательства женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. После этого автоледи попыталась передать взятку сотрудникам ДПС. Женщина была задержана правоохранителями. По факту произошедшего проводятся следственные и процессуальные действия.