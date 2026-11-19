Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Оренбургском районе арендовал землю и собирался оборудовать там пруд. Но вместо этого с марта по ноябрь 2026 года с помощью спецтехники добывал полезные ископаемые, которые принадлежат министерству природных ресурсов области. Добытое продавал неизвестным лицам, а деньги тратил по своему усмотрению. Ущерб превысил 1,2 млн рублей.

Полицейские отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с бойцами ОМОН Росгвардии пресекли эту деятельность. В ходе оперативных мероприятий изъяли гусеничный экскаватор, пять грузовых автомобилей, легковую машину, деньги и документацию. Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения для фермера — подписка о невыезде и надлежащем поведении. В Шарлыкском районе у бизнесмена изъяли землю у рек Дёма и Шатратау Подробнее