Промышленный районный суд Оренбурга рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя о возмещении материального ущерба после дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла в январе 2026 года на улице Комсомольской. В ДТП участвовали два автомобиля, которыми управляли истец и ответчик. Виновником происшествия признали ответчика. Его гражданская ответственность не была застрахована в установленном законом порядке.

Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца превышала 839 тысяч рублей. Водитель потребовал взыскать эту сумму с виновника аварии, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы.

Вдова и дети погибшего в ДТП в Орске требуют 6 млн с виновника аварии Подробнее Общий размер заявленных требований с учетом госпошлины, оплаты услуг эксперта, юриста и почтовых расходов превышал 923 тысячи рублей. Представитель ответчика в суде оспаривал стоимость ремонта, считая ее завышенной. В связи с этим суд назначил судебную автотехническую экспертизу.