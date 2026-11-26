В Центральный районный суд Оренбурга поступил иск к стоматологической клинике. Пациентка требует вернуть деньги за лечение, которое, по ее словам, было оплачено, но выполнено не полностью.

Статья по теме Корень зла. Как распознать кистогранулёму до того, как она разрушит зуб Как следует из материалов дела, в сентябре 2025 года женщина заключила с клиникой договор на оказание платных стоматологических услуг и получила план лечения. Для оплаты она оформила банковскую рассрочку на 205 398 рублей.

По утверждению истицы, значительная часть предусмотренных договором процедур так и не была проведена. В частности, ей не установили брекет-систему и не изготовили индивидуальные элайнеры.

Орчанин отсудил у УК 430 тысяч из за перелома ноги на скользком тротуаре Подробнее В августе 2026 года женщина направила в клинику досудебную претензию с требованием вернуть деньги и предоставить заверенную медицинскую карту. Однако, как указано в иске, требования удовлетворены не были.

Теперь пациентка просит суд взыскать с клиники 205 398 рублей за неоказанные ортодонтические услуги, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5 593,57 рубля по состоянию на 13 ноября 2026 года с дальнейшим начислением, а также 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, в иске заявлены требования о взыскании потребительского штрафа в размере 50% от присужденной суммы и судебных расходов на 7 500 рублей.