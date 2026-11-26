Утром 26 ноября в Гае местные жители заметили оборванный кабель в центре города, рядом с домом № 40 по улице Ленина. Место находится в нескольких метрах от здания администрации Гайского округа.

Фотографии и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «Наркор Гай». На кадрах видно, что часть кабеля лежит в пешеходной зоне, а другая — на заснеженном газоне.

Местами провод почти полностью скрыт под снегом и снежной кашей. Из-за этого прохожие могут не заметить его и споткнуться, сообщает Гай.рф.