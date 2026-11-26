В Орске завершилось рассмотрение спора между семьёй погибшей работницы и предприятием, где она была трудоустроена. Судебное решение оставлено без изменений.

В Гае работник комбината получит компенсацию за травму спустя 14 лет Подробнее Речь идёт о выплате компенсации в размере 6 миллионов рублей. Эти средства предприятие должно перечислить родственникам погибшей сотрудницы.

Апелляционная инстанция не стала отменять ранее принятое решение. Таким образом, обязанность работодателя по выплате компенсации подтверждена.

Судебный спор между семьёй погибшей и предприятием завершён. Решение вступило в законную силу.