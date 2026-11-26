В Орске и Новотроицке за год увеличилось число нарушений, связанных с тем, что водители не уступают дорогу пешеходам: показатель вырос с 4609 до 5437.

По данным Госавтоинспекции, только за ноябрь в этих городах произошло 13 ДТП с участием пешеходов. В результате аварий семеро человек получили травмы, один погиб.

Среди пострадавших — четверо детей. Статистику привела старший инспектор отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» Дарья Пекущая.

В Госавтоинспекции напомнили пешеходам о необходимости соблюдать правила перехода дороги: сначала остановиться, затем посмотреть по сторонам и убедиться, что автомобили действительно пропускают.