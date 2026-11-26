Утром 26 ноября на 271-м километре автодороги М5 «Урал» (подъезд к пункту пропуска «Орск») произошло ДТП. 62-летняя женщина за рулём «Рено Меган» ехала со стороны Новотроицкого шоссе в сторону улицы Стартовой и наехала на 66-летнего пешехода. По данным Госавтоинспекции, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. В Орске и Новотроицке выросло число ДТП с пешеходами Подробнее

В результате аварии пешеход получил смертельные травмы. Его экстренно доставили в городскую больницу Орска, где он скончался. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Правоохранители напоминают: переход дороги в неположенном месте смертельно опасен, а в тёмное время суток пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы.