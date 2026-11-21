В Акбулакском районе Оренбургской области завершили строительство новой животноводческой площадки для содержания овец. Объект разместили на территории Васильевского сельсовета, проект реализовал глава фермерского хозяйства Самат Сальменов.

Ферма рассчитана на единовременное содержание 3500 голов. Хозяйство ориентировано на разведение эдельбаевской и гиссарской пород, которые отличаются высокой продуктивностью и хорошо приспособлены к местным климатическим условиям.

На площадке уже работают три животноводческих помещения. Два из них используют для интенсивного откорма, ещё одно предназначено для содержания маточного поголовья. По данным на 1 ноября 2026 года, объект заполнен почти полностью.

Сейчас в хозяйстве содержится 3350 овец. Из них 2000 голов составляют овцематки, ещё 650 — ремонтные ярки. Также на ферме находятся 700 баранчиков, которых откармливают.

Следующим этапом развития станет создание собственной базы для убоя и первичной переработки продукции. Фермер уже приобрёл сертифицированный убойный цех, который планируют разместить в посёлке Акбулак. Новый объект оснастят двумя технологическими линиями для убоя крупного и мелкого рогатого скота.

Запуск перерабатывающего цеха позволит хозяйству замкнуть производственный цикл и поставлять на рынок готовую продукцию без участия посредников.