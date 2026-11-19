Оренбуржец предстал перед судом за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. В августе этого года он пришёл в МФЦ и подал уведомления о прибытии двух иностранцев — заверил документы своей подписью и указал адрес, где те якобы будут жить.

На самом деле предоставлять им это жильё мужчина не собирался: иностранцы фактически проживали в другом населённом пункте. При подаче документов сотрудник МФЦ предупредил его, что регистрация предполагает реальное проживание по указанному адресу, но мужчина проигнорировал это.