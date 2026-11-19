«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям Оренбурга и области: своевременная оплата света и тепла — ваш реальный вклад в обновление и модернизацию систем энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Полученные средства позволяют закупать топливо, на котором работают тепловые электростанции и котельные, ремонтировать техническое оборудование, менять изношенные сети, обеспечивать работу аварийных бригад, готовиться к пиковым нагрузкам в самые холодные дни.
При длительной неоплате энергетики вынуждены направлять уведомления и претензии, а в отдельных случаях обращаться в суд для принудительного взыскания задолженности. Чтобы избежать таких ситуаций – необходимо оплачивать услуги вовремя.
Кстати, сейчас в регионе действует акция «В новый год – без долгов!». До конца года должники могут избавиться от пени, погасив всю сумму долга.
Оплатить услуги без комиссии легко:
- на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» - в разделе «Онлайн-сервисы» без регистрации или в личном кабинете;
- в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+»;
- в офисах обслуживания клиентов.
Также для оплаты доступны
- ГИС ЖКХ с авторизацией через Госуслуги;
- интернет‑банки и приложение «офис.Мобайл»;
- отделения банков, «Системы Город» и «Почты России».
Вопросы по начислениям или оплате можно задать по телефону 8(800) 700-10-32, а также через раздел «Обращения» в личном кабинете на сайте или в приложении «ЭнергосбыТ+».
ПАО «Т Плюс»
ИНН 6315376946
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