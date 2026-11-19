«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям Оренбурга и области: своевременная оплата света и тепла — ваш реальный вклад в обновление и модернизацию систем энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Полученные средства позволяют закупать топливо, на котором работают тепловые электростанции и котельные, ремонтировать техническое оборудование, менять изношенные сети, обеспечивать работу аварийных бригад, готовиться к пиковым нагрузкам в самые холодные дни.

При длительной неоплате энергетики вынуждены направлять уведомления и претензии, а в отдельных случаях обращаться в суд для принудительного взыскания задолженности. Чтобы избежать таких ситуаций – необходимо оплачивать услуги вовремя.

Кстати, сейчас в регионе действует акция «В новый год – без долгов!». До конца года должники могут избавиться от пени, погасив всю сумму долга.

Оплатить услуги без комиссии легко:

на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» - в разделе «Онлайн-сервисы» без регистрации или в личном кабинете;

в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+»;

в офисах обслуживания клиентов.

Также для оплаты доступны

ГИС ЖКХ с авторизацией через Госуслуги;

интернет‑банки и приложение «офис.Мобайл»;

отделения банков, «Системы Город» и «Почты России».

Вопросы по начислениям или оплате можно задать по телефону 8(800) 700-10-32, а также через раздел «Обращения» в личном кабинете на сайте или в приложении «ЭнергосбыТ+».

ПАО «Т Плюс»

ИНН 6315376946

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