С 25 ноября по 4 декабря в Оренбуржье пройдёт Декада приёмов. Тематические встречи с жителями в течение десяти дней проводятся к 25-летию партии.

Оренбуржцы встретятся с представителями различных ведомств по вопросам здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, жилищно-коммунального хозяйства, мер государственной поддержки участников СВО и членов их семей, трудоустройства, защите прав несовершеннолетних. Приёмы также проведут депутаты фракции «Единая Россия». Каждый день будет посвящён определённой тематике.

Центральной площадкой станет Штаб общественной поддержки Оренбургской области, расположенный по адресу: Оренбург, ул. Цвиллинга, 1. Кроме того, встречи пройдут в местных отделениях партии по всему региону. Чтобы записаться к специалистам, необходимо обратиться на указанные выше площадки лично или позвонить по телефону: 8 (3532) 44-45-85.

«Такая форма организации работы, как ежегодная Декада приёмов граждан, выполняет важнейшие задачи. Это и непосредственно сами встречи с жителями по различным темам, и выявление вопросов, требующих системного подхода и анализа», – отметил руководитель региональной общественной приёмной, депутат фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Оренбургской области Аверьянов.