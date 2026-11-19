В ближайшие трое суток, с 19 по 21 ноября, в Оренбургской области ожидается магнитная буря уровня G1. Прогноз составлен на основе данных Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. В ночь на 19 ноября Кр-индекс достигнет 4,8, что соответствует уровню геомагнитной бури J-1.

К 6:00 утра индекс возрастет до 5 баллов, что указывает на наступление магнитной бури уровня G1. После 6:00 утра Кр-индекс начнет снижаться и к 18:00 достигнет значения 1,5. К полуночи индекс снова увеличится до 2,9. Вероятность мощной магнитной бури 19 ноября составляет 12%, слабой магнитной бури — 25%, а вероятность отсутствия геомагнитной активности — 63%. В ночь на 20 ноября Кр-индекс начнется с отметки 2,5, к 6:00 утра достигнет 3 баллов, а затем увеличится до 3,7. После этого индекс начнет снижаться и к 16:00 достигнет значения 2 балла.

К 18:00 индекс поднимется до 3,2 и останется на этом уровне до конца суток. Вероятность мощной магнитной бури 20 ноября оценивается в 7%, слабой магнитной бури — в 25%, а вероятность отсутствия активности — в 68%. В ночь на 21 ноября Кр-индекс будет колебаться в диапазоне 3,2-2,8 баллов, к полудню снизится до 2 баллов, к 18:00 опустится до 1,2, а к полуночи снова поднимется до 2 баллов. Таким образом, начало новых суток будет характеризоваться аналогичными показателями.

Вероятность мощной магнитной бури 21 ноября также составляет 7%, слабой — 25%, отсутствие активности — 68%. Несмотря на ограниченные данные, специалисты рекомендуют жителям Оренбургской области быть готовыми к возможным изменениям в самочувствии, особенно людям с хроническими заболеваниями. В случае ухудшения состояния здоровья рекомендуется обратиться к врачу.