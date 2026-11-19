В прокуратуре Соль-Илецкого района утвердили обвинительное заключение по делу 65-летней жительницы Оренбурга. Её обвиняют в нарушении ПДД, которое по неосторожности привело к тяжкому вреду здоровью двух человек.

По версии следствия, 17 марта 2026 года утром женщина ехала по трассе «Оренбург — Орск» за рулём «Белджи Х50». В районе 105-го километра она выехала на встречную полосу и столкнулась со «Шкодой Октавиа». В результате ДТП здоровью пассажиров встречной машины был причинён тяжкий вред.