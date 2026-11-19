В Оренбурге прошёл слёт детских отрядов «ЭкоДвиж». Детские экологические инициативы оценили на площадке «Единой России». Школьники из одиннадцати учебных заведений Оренбурга защищали проекты по теме охраны окружающей среды. После просмотра членами жюри видеоработ и презентаций состоялся квиз об экологическом поведении в быту. Ребята показали отличные знания в сфере сортировки мусора, утилизации батареек, поддержке птиц в зимний период, сборе отходов после отдыха на природе.

По итогам защиты проектов и интеллектуального соревнования были выбраны лучшие команды в двух возрастных категориях, ребята награждены подарками. Инициативы школьников взяты для дальнейшего масштабирования в стенах учебных заведений и прилегающих территорий.

Мероприятие организовано Детским эколого-биологическим центром Оренбурга. Педагоги учреждения отметили, что такой обмен творческими работами оказался полезен для ребят, он способствует развитию экологической культуры среди юного поколения.

«Как педагог, считаю, что мероприятия, направленные на обмен исследовательским опытом между школьниками, очень важны. В Народной программе «Единой России» развитию образования уделяется большое внимание. И год от года мы видим результаты в виде побед наших ребят на различных олимпиадах и конкурсах», – отметила депутат фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании, директор Лицея №5 Оренбурга Елена Иванова.