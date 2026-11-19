Оренбургский районный суд постановил взыскать с местного жителя 100 тысяч рублей в пользу страховой компании. Мужчина должен возместить расходы на лечение приятеля, пострадавшего в результате избиения.

Инцидент произошёл в одном из районов области. Пострадавший обратился в медицинское учреждение с травмами, которые были получены в результате нападения. Лечение обошлось в 100 тысяч рублей. Страховая компания подала иск о возмещении расходов.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, совершивший нападение, не имел возможности самостоятельно покрыть расходы на лечение. Суд решил, что он должен возместить ущерб страховой компании.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 111 Уголовного кодекса РФ. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении. Также суд обязал его возместить ущерб в полном объёме.

В настоящее время мужчина отбывает наказание в колонии-поселении. Он должен возместить страховую компанию 100 тысяч рублей. Если он не выполнит это требование, страховая компания сможет обратиться в суд с заявлением о взыскании долга.

В случае, если мужчина не сможет выплатить сумму, суд может наложить арест на его имущество. Это может быть автомобиль, квартира или другое имущество, которое находится в его собственности.

Страховая компания надеется, что решение суда поможет ей получить компенсацию за расходы на лечение пострадавшего.