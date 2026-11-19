В четверг, 19 ноября, в Оренбургской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха по области составит от -2 до +3 градусов: в Оренбурге и Бузулуке +1…+3, в Орске 0…-2.

Главное, на что стоит обратить внимание — гололедица на дорогах. Синоптики предупреждают: местами проезжая часть останется скользкой. Ранее Госавтоинспекция также предупреждала, что 19 и 20 ноября в регионе ожидаются ночные заморозки до -7 градусов и гололедица.

МЧС рекомендует водителям снижать скорость, держать дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам стоит быть осторожнее при переходе проезжей части. Наиболее опасны мосты, путепроводы и затенённые участки — там лёд образуется раньше всего.