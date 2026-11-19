В пятницу, 20 ноября, в Оренбургской областной библиотеке имени Н.К. Крупской пройдёт церемония гашения художественного маркированного конверта с изображением памятника «Словарю живого великорусского языка» Владимира Даля. Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения Даля, который восемь лет служил при оренбургском губернаторе Василии Перовском и начнется в 12 часов.

Бронзовую скульптуру словаря в 2019 году установил перед библиотекой благотворительный фонд «Евразия». Автор — оренбургский мастер Александр Сукманов. Летом этого года фонд инициировал выпуск конвертов Почты России с видом памятника — теперь их используют по всей стране. К юбилею Оренбургское областное управление ФПС заказало специальный датированный штемпель.