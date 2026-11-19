Депутат Государственной Думы, представляющая в парламенте в том числе и Оренбургсеую область Нина Останина выступила с инициативой о возможности амнистии для тяжелобольных женщин, находящихся в местах лишения свободы. Она считает, что такой подход должен быть распространён не только на известных личностей, но и на женщин, имеющих детей и серьёзные проблемы со здоровьем.

По мнению Останиной, гуманный подход к освобождению осуждённых женщин, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, должен быть применён и к другим категориям заключённых.

Парламентарий подчеркнула, что подобные меры могут стать важным шагом в решении проблемы социальной адаптации и реабилитации осуждённых женщин.

Дискуссия об освобождении женщин-заключённых поднялась после того, как указом президента России Владимира Путина была амнистирована блогер Лерчек (Валерия Чекалина), ранее осуждённая за валютные махинации. При этом учитывалось, что у неё - тяжёлое заболевание и малолетний ребёнок.

Между тем инициатива депутата вызвала удивление среди активистов мужских обществ. Они задаются резонным вопросом: а почему речь идёт только о больных женщинах? Разве у нас в стране не равноправие полов, или мужчины должны "мотать по полной" только на основании того, что они - мужчины?