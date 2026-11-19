В Оренбургской области прошли антитеррористические учения «Гроза-Оренбург-2026». По легенде, террористический акт готовился на территории объекта органа государственной власти в Оренбурге.

В учениях участвовали УФСБ, СУ СК, УМВД, УФСВНГ, УФСИН, ГУ МЧС по Оренбургской области, Правительство региона, оперативная группа и администрация Оренбурга, а также министерство здравоохранения области.

Участники отрабатывали первоочередные меры по пресечению теракта. Для проверки слаженности служб использовали специально разработанные вводные ситуации, которые требовали высокой организованности и координации оперативного штаба с территориальными органами власти и ведомствами.